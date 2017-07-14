Власти Австралии намерены законодательно обязать информационно-технологические компании предоставлять правоохранительным органам и спецслужбам доступ к зашифрованным сообщениям. Соответствующий законопроект уже разработан правительством. Об этом заявил премьер-министр Малкольм Тернбулл во время пресс-конференции.

«Мы должны быть уверены, что интернет не используется как «темное место» плохими людьми, чтобы скрыть свою криминальную деятельность», — цитирует агентство Reuters австралийского премьер-министра Малкольма Тернбулла.

Тернбулл подчеркнул, что спецслужбы «должны иметь возможность контролировать выполнение закона онлайн также, как они делают это офлайн».

В частности, законопроект коснется таких IT-гигантов, как Facebook и Apple. Пакет соответствующих законопроектов поступит в федеральный парламент в августе и может быть одобрен в течение нескольких месяцев.