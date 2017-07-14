Власти Сахалина вновь предложили Японии разрешить гражданам России безвизовое пребывание на территории страны в течение 3 дней. Об этом агентству «Интерфакс - Дальний Восток» сообщил министр экономического развития региона Алексей Белик.

«Мы предложили японской стороне вновь вернуться к рассмотрению данного вопроса. Это было бы логичным шагом со стороны японской власти, чтобы граждане России могли посещать эту страну без виз в течение 72-х часов», - сказал министр.

По словам Белика, данное предложение было озвучено во время визита японской бизнес-миссии, которая ранее посещала Южные Курилы Сахалинской области с целью изучения возможности ведения совместной хозяйственной деятельности с Россией на этой территории.

Отмечается, что руководство области неоднократно делало Японии подобное предложение. По мнению сахалинских властей, данная мера позволит увеличить поток российских туристов в эту страну.