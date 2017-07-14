По меньшей мере 85 человек погибли из-за наводнений и оползней на северо-востоке Индии, еще более 1,5 тыс. жителей эвакуированы. Об этом сообщил министр по развитию северо-восточного региона страны Джитендра Сингх.

Министр уточнил, что стихия нанесла удар по 58 районам, из-за непрекращающихся ливней около 2 млн человек остались без крова.

«Спасателям в последний момент удалось вывезти свыше 1,5 тыс. жителей, оказавшихся под ударом стихии в полностью затопленных водой районах, еще более 3,2 тыс. человек получили экстренную медицинскую помощь», — сказал Сингх.

Министр отметил, что центральные власти окажут необходимую поддержку населению, а также помогут правительствам пострадавших штатов Аруначал-Прадеш, Ассам и Манипур при проведении спасательных операций. Министерство здравоохранения Индии уже предприняло меры для предотвращения эпидемий. На территориях, где уровень воды снизился, ведется восстановление линий связи, оценивается нанесенный стихией ущерб.