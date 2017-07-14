Несколько рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Барнаула в Алтайском крае из-за сильного тумана, сообщает Интерфакс.

По последним данным, в городе не смогли приземлиться самолеты «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и S7, следовавшие из Москвы. Также на посадку не зашел рейс из Камрани. Все самолеты были отправлены на запасной аэродром в Новосибирск.

Из-за непогоды 14 июля были отменены и рейсы в московском аэропорту Шереметьево.