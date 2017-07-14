Суд Перу приговорил к 18 месяцем предварительного заключения экс-президента страны Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредию.

«Предварительное заключение является правомочным и необходимым», - цитирует судью Ричарда Консепсьона Каруанчо канал TV Peru .

С прошение о заключении в суд обратилась местная прокуратура, которая подозревает Умалу в финансовых махинациях и отмывании денег. По данным следствия Умалу, будучи президентом мог получать средства от властей Венесуэлы и нескольких фирм для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии и самого Умалы.

Судья уже выдал ордер на задержание супружеской четы, однако пока не известно, в какое именно место лишения свободы их поместят. Умалу не единственный экс-президент Перу, которого заключили под стражу. Ранее был арестован Альберто Фухимори, занимавший пост президента Перу с 1990 по 2000 годы. В настоящее время отбывает 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления.