Нижняя палата бразильского парламента проголосует по вопросу о предъявлении обвинений в коррупции президенту Мишелу Темеру 2 августа. Об этом сообщил глава палаты депутатов Родригу Майя.

«В ходе общения с лидерами [политических партий] мы договорились о дате. Это 2 августа, 9:00 утра. Как сторонники президента, так и оппозиция согласны, что это лучшая дата», — цитирует Politico главу нижней палаты.

Обвинения в коррупции были направлены в палату депутатов в конце июня. Согласно бразильскому законодательству, предъявить официальное обвинение президенту страны может только Федеральный Верховный суд с предварительного разрешения парламента.

Расследование в отношении президента ведется после обнародованной аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. В ходе встречи Темер якобы дает распоряжение заплатить более $630 тыс. бывшему главе палаты депутатов Эдуарду Кунье «за молчание» по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот выдвинул обвинение против Темера в «пассивной коррупции». По версии генпрокуратуры, с марта по апрель 2017 года Темер получил «незаконные блага в размере 500 тыс. реалов» ($152 тыс.) от Батисты.