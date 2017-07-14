Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США под руководством республиканцев отклонил девять поправок демократов в оборонный бюджет, касающихся России. Об этом сообщил директор по коммуникациям демократов комитета палаты представителей Бэррон Янгсмит.

«Вот список связанных с Россией поправок, которые контролируемый республиканцами комитет по регламенту и руководство палаты представителей отклонили, воспрепятствовав их обсуждению и голосованию по ним во время дебатов по проекту оборонного бюджета на 2018 год», — заявил Янгсмит.

По его мнению, отклоненные поправки содержат множество отличных идей, которые могли бы обезопасить США от «российского вмешательства». Янгсмит добавил, что одобрены были только четыре поправки, которые Минобороны США уже и так выполняет.

«Ни одна из них не затрагивает более широкие стратегические цели России», — сказал он.

Среди отклоненных инициатив — идея создания Национального центра реагирования на российские угрозы, создание управления по «незаконной финансовой деятельности РФ в Европе» и ограничение обмена информацией с Россией по кибербезопасности.

При этом одобрили поправки, касающиеся предоставления отчетов о сотрудничестве России и Сербии в сфере безопасности и обучения военных США способам «противостоять российской пропаганде».