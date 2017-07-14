Белый дом рассматривает возможность снятия ареста с дипсобственности России и США при условии, что Москва проявит «честность намерений по Сирии». Об этом заявил заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка.

Горка отметил, что у двух стран есть разногласия по многим вопросам, и увязал вопрос возврата России ее дипсобственности с выполнением обязательств по соблюдению перемирия в Сирии.

«Если мы увидим свидетельства честных намерений со стороны Кремля в плане таких вопросов, как режим прекращения огня в Сирии, то тогда, возможно, есть шанс, что Рекс Тиллерсон [госсекретарь США] захочет, чтобы произошел возврат дипсобственности. Это будет улучшением отношений между нашими государствами», – сказал Горка.

Власти США в декабре 2016 года ввели санкции в отношении России и объявили персонами нон-грата 35 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульстве в Сан-Франциско. Также они закрыли доступ российскому персоналу к двум дипломатических дачам в Вашингтоне и Мэриленде.

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков 12 июля заявил, что терпение Москвы по вопросу ареста дипсобственности на исходе и в случае, если ситуация не разрешится, Россия введет ответные меры.