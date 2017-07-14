Строительство трамвайных путей от улицы Лесная до площади Тверской заставы завершат к 15 августа. Об этом рассказал заместитель генерального директора подрядной организации по строительству трамвайных путей Сергей Жуков.

Общая длина строительства путей составляет 1200 метров. Жуков отметил, что движение трамваев станет бесшумным.

«Проектном предусмотрено для снижения шума и вибрации устройство вибро-изоляционных матов, которые укладываются на подготовленные песчаные основания. Кроме того, на данном объекте используются передовые современные строительные технологии и материалы. Срок службы путей более 20 лет», - добавил заместитель гендиректора.