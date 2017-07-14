Минздрав предложил правительству наказывать работодателей за не прохождение диспансеризации их сотрудниками, сообщает газета «Коммерсант».

Так на совещании с участием Минюста и ФОМС было выдвинуто предложение повысить тариф отчислений на ОМС для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры. Помимо этого, Минздрав предложил разработать системы «социально-экономической мотивации граждан и работодателей» и программы пропаганды здорового образа жизни среди населения.

В ведомстве отметили, что подобные меры позволят выявлять заболевания на более ранних стадиях, что повысит эффективность лечения.

Так, в 2016 году в рамках онкообследований 55% опухолей были выявлены на ранних стадиях, что снизило годовой показатель смертности от онкозаболеваний «до 23%» и повысило пятилетнюю выживаемость пациентов «до 53%».

При этом отмечается, что борьба с другими заболеваниями требует популяризации не только диспансеризации, но и здорового образа жизни в России.