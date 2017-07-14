Председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани отказался блокировать учетную запись президента США Дональда Трампа, несмотря на публикацию американским лидером оскорбительных сообщений. Об этом предприниматель заявил агентству Bloomberg.

Кордестани аргументировал свой отказ тем, что микроблог главы США полезен для социальной сети. Сообщается, что ранее оппоненты Трампа призывали Twitter закрыть страницу американского президента из-за последних публикаций. В частности, речь идет о сообщениях с оскорблениями в адрес известных журналистов и иных деятелей, что идет вразрез с политикой соцсети.

Операционный директор Twitter Энтони Ноуто отметил, что подобные учетные записи способствуют росту числа пользователей микроблога и повышению их активности.

«Мы бы хотели, чтобы все мировые лидеры использовали Twitter, чтобы обращаться к избирателям. Чем чаще такое будет происходить, тем лучше мы сможем показывать, что происходит в мире», — пояснил Ноуто.

На микроблог американского президента подписаны около 33,7 млн подписчиков.