ООН призвала стороны конфликта в Сирии позволить начать разминирование районов, где шли бои. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«ООН призывает все стороны конфликта позволить ликвидировать взрывоопасные пережитки войны и провести просветительские занятия [о рисках, связанных с минами], а также обеспечить безопасность гуманитарного персонала, который будет проводить разминирование», — сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик подчеркнул, что районы, в направлении которых движутся мигранты, «засорены» неразорвавшимися боеприпасами, что представляет серьезную опасность для их жизни. Представитель обратил внимание на то, что взрывоопасные объекты уносят жизни мирных жителей каждый день.