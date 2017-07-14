Верховная рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина. Такое решение было принято в четверг на заседании рады.

Прокуратура Украины подозревает Добкина, который также является экс-председателем Харьковской областной государственной администрации, в мошенничестве с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове. Стоимость участков оценивается в $8,5 млн.

За разрешение привлечь депутата к уголовной ответственности проголосовали 228 парламентариев, 250 депутатов поддержали задержание Добкина, за арест высказались 242 законодателя при необходимом минимуме в 226 голосов.

Парламентарии на Украине обладают депутатской неприкосновенностью, в связи с чем прокуратура должна просить разрешение у рады на привлечение их к уголовной ответственности.

Добкин, в свою очередь, назвал обвинения против него «абсолютной глупостью и фальсификацией». По его мнению, все претензии генпрокурора Юрия Луценко имеют политическую направленность.