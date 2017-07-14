Генеральная прокуратура Украины начала расследование о присвоении бюджетных средств в размере $3,8 млн во время строительства стены на границе с Россией. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что правоохранительные органы выявили схему присвоения бюджетных средств при проведении закупок в интересах погранслужбы. В прокуратуре сообщили, что следователи уже изъяли доказательства, подтверждающие причастность сотрудников пограничной службы к растрате.

Власти Украины приняли решение построить стену на границе с Россией в 2015 году. Проект предусматривал возведение мощных оборонительных сооружений. Построить стену планировалось за четыре года за 4,1 млрд гривен ($160 млн).