Ведущая CNN Поппи Харлоу перепутала гимны США и Франции во время освещения в прямом эфире визита американского лидера Дональда Трампа в Париж. Ошибка была замечена телеканалом Fox News.

Инцидент произошел, когда президент Франции Эммануэль Макрон обменивался рукопожатием с Трампом на территории парижского исторического Дома инвалидов, а военный оркестр исполнял гимн США.

«Давайте послушаем на минуту национальный гимн Франции», — сказала Харлоу.

При этом во время репортажа был слышен шепот сотрудников CNN, которые заметили ошибку. После секундного замешательства, ведущая поправилась, заявив: «Должна сказать, что это национальный гимн США».