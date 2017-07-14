Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на отставке президента Сирии Башара Асада.

«Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Уход Асада больше не является необходимым условием для Франции. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были», — сказал Макрон на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

По итогам переговоров лидеры США и Франции предложили создать дорожную карту по будущему Сирии. Заняться ее созданием, по их мнению, должна специальная комиссия, в которую войдут постоянные члены ООН, «заинтересованные участники региона» и представители Сирии.

Эммануэль Макрон также ранее заявлял, что отстранение Башара Асада от власти «больше нельзя делать условием» для урегулирования ситуации в Сирии.