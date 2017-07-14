Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал приговор суда по делу об убийстве Немцова странным, а доказательства вины подсудимых — «сомнительными». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строгого режима при сомнительных доказательствах вины», — цитирует Кадырова сайт правительства Чечни.

По данным пресс-службы, недоумение главы Чечни вызвала просьба гособвинения назначить одному из осужденных наказание в виде пожизненного лишения свободы, так как Кадырову «неизвестны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки». Согласно тексту сообщения, глава республики отметил, что «убийства чеченцев, кавказцев, происходящие в других городах и субъектах страны, игнорируются разного рода правозащитниками и изданиями, ратующими за защиту прав человека».

13 июля Московский военный суд назначил пяти участникам убийства Немцова — исполнителям преступления — от 11 до 20 лет заключения. Следствие считает, что осужденные пошли на убийство из корыстных побуждений, а мотивы организаторов преступления неясны.