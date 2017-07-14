Химики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с Санкт-Петербургским НИИ Фтизиопульмонологии Минздрава РФ разработали вещество, которое позволит разработать новые методы в лечении туберкулеза.

В основе разработки — вещество класса нитрофуранов, которое эффективно борется с бактериями туберкулеза, но в то же время очень токсично для человека.

Однако петербургским специалистам удалось изменить структуру соединений вещества и снизить его токсичность без потери полезных свойств. Испытания показали эффективность вещества в борьбе с микобактериями, устойчивыми к лекарствам.

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Найден способ лечения устойчивого туберкулеза