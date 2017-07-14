Генеральному директору АО «Силовые машины» Роману Филиппову в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде, после чего мужчину отпустили домой. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Ранее Филиппов был задержан в Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности по подозрению в разглашении государственной тайны. По версии следствия, Филиппов ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения. Мотив действий топ-менеджера выясняется. Известно, что в рабочем кабинете и квартире подозреваемого был проведен обыск. Следственной службой УФСБ по Петербургу и Ленинградской области было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что Филиппов наверняка будет лишен доступа к информации, которая содержит гостайну, а значит, будет смещен с поста руководителя АО «Силовые машины». Издание уточняет, что данный инцидент не связан с турбинами Siemens, которые поставлялись в Крым в обход санкций Евросоюза.