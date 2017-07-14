Народный артист и хореограф Санкт-Петербургского академического театра балета Борис Эйфман рассказал «Известиям» о спектаклях в Большом театре, американских гастролях и о том, как западные СМИ сравнили его с президентом США Дональдом Трампом.

«Возможность провести на Исторической сцене Большого в год 40-летия нашего театра двухнедельные гастроли — воистину царский подарок. Мы начинаем с «Русского Гамлета», потом представим спектакли <…> «Up & Down» и «Анна Каренина»», — сказал Эйфман.

Также хореограф поделился впечатлениями от недавних гастролей в Америке.

«Успех был ошеломляющий. После каждого представления — нескончаемые аплодисменты, крики «Браво, русские», — рассказал народный артист.

При этом Эйфман отметил, что некоторые американские СМИ неоднозначно отзывались о нем.

«Статья начиналась с утверждения «Борис Эйфман — Дональд Трамп в балете». Это всех насторожило. Однако заканчивалась она словами о том, что меня можно любить или ненавидеть, но я, как и Дональд Трамп, — победитель. Отношусь к такой метафоре, безусловно, позитивно», — рассказал Эйфман.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Балет — искусство, способное преодолеть разногласия, антагонизм, отчуждение»