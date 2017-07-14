Госдума намерена подвергнуть общественному обсуждению законопроект, приравнивающий нецензурную брань в семье к мелкому хулиганству с наказанием, предусматривающим до 15 суток ареста. Инициативу еще в 2014 году внесла группа парламентариев-единороссов во главе с Валентиной Терешковой. 22 июня 2017 года профильный комитет палаты по госстроительству одобрил соответствующие поправки в КоАП, но дата первого чтения пока не назначена. Законопроект вызывает много вопросов, и необходимо выяснить мнение граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Работу над законопроектом о наказаниях за семейно-бытовое дебоширство и, в частности, за нецензурную брань в семье депутаты продолжат вместе с общественностью. Возможно, будут проведены парламентские слушания или социологический опрос.

— Любое вмешательство в семью должно быть очень хорошо продумано. Надо подойти взвешенно, проанализировать, какие последствия могут наступить, — пояснил Вячеслав Володин.

Спикер признал, что правоприменительная практика вызывает массу вопросов даже на первый взгляд. Непонятно, как выявлять и регистрировать такие случаи. Кроме того, есть огромная разница между грубым оскорблением и нечаянно вырвавшимся словом. Поэтому необходимо детальное общественное обсуждение инициативы.

Семейный дебош

К обсуждению этого законопроекта депутаты вернулись в конце июня, когда комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал принять его в первом чтении. Но в повестке пленарных заседаний он до сих пор не появился, а глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия») сказал «Известиям», что в текущую сессию принимать этот проект не планируется.

Примечательно, что три года назад работа над документом проходила похожим образом — комитет рекомендовал его к принятию, но на заседание ГД он так и не был вынесен. Один из авторов законопроекта, депутат Дмитрий Вяткин, пояснил «Известиям», что ранее рассмотрение документа было решено отложить из-за обсуждения проекта нового Кодекса об административно-правовых нарушениях, который разрабатывается в Госдуме. В последнем, по словам парламентария, был предложен аналогичный состав.

Законопроект внесли в 2014 году единороссы, в числе которых были космонавт Валентина Терешкова и депутат Григорий Куранов. Они предлагали устранить трудности в привлечении к ответственности за действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан не только в общественных местах, но и в жилых помещениях. Для этого документ предусматривает наказание за мелкое хулиганство вне зависимости от того, где оно было совершено. Сейчас взыскание хулигану грозит только за неподобающее поведение в общественном месте.

Благодаря поправкам хулиганством должно будет считаться оскорбительное приставание к гражданам, уничтожение или повреждение чужого имущества, «умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу», а также нецензурная брань.

Таким образом, если предложенные изменения в Кодекс об административных правонарушениях будут приняты, громкий семейный скандал с использованием непечатных выражений может быть квалифицирован как настоящее правонарушение. В проекте предлагается установить за него штраф в размере 1–2 тыс. рублей, а за повторное нарушение — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей либо арест до 15 суток или обязательные работы до 80 часов.

Вероятно, на практике скандалисты смогут получить штраф только в случае, если кто-то — например, соседи — вызовет наряд полиции.

Обсуждение

Во время обсуждения проекта на заседании комитета в июне Дмитрий Вяткин («Единая Россия») обратил внимание коллег на то, что действующие правила не позволяют привлекать хулиганов к ответственности, если они нарушают порядок не в общественных местах, а в квартирах или подъездах.

Первый зампред комитета Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил, что предлагаемая редакция статьи «хуже действующей». Он считает, что в проекте использованы «расплывчатые понятия» — например, отнесенное к мелкому хулиганству «неуважения к личности».

Дмитрий Вяткин объяснил «Известиям», что закон касается бытового дебоширства, а не мата в семье.

— Семейный скандал мелким хулиганством не является, не являются им и крики (мат). Даже если всё происходит ночью, это тянет максимум на «нарушение тишины и спокойствия граждан», — заявил он.

Депутат считает, что такие действия не являются мелким хулиганством, если «не выплескиваются на посторонних людей». То есть в случае, когда агрессия человека распространяется не только на членов семьи, но и на других людей. Что, собственно, и представляет собой состав хулиганства.

— Бегает по подъезду, хватает соседей за грудки, обзывает, кому-то рубаху порвал... Это дебош, если нет других составов — причинения легкого вреда здоровью, побоев или чего-то серьезнее, — пояснил соавтор законопроекта.

В качестве примера он даже привел строки из песни Владимира Высоцкого «Ой, где был я вчера»: «...будто голым скакал, будто песни орал <...> выбил окна и дверь и балкон уронил».

Кроме того, парламентарий напомнил, что идея скорректировать ст. 20.1 КоАП возникла после многочисленных обращений в Госдуму от различных подразделений МВД, которые столкнулись со сложностями с привлечением к ответственности таких дебоширов, поскольку нарушение происходило не в общественных местах. Некоторые регионы даже вводили в местных законах наказание за бытовое дебоширство, сообщил депутат, но прокуратуры и суды признавали их утратившими силу.