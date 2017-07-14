Данные пользователей портала госуслуг не пострадали от программного кода, потенциальная угроза устранена. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

«Оперативно проведены мероприятия по устранению потенциальной возможности нарушения конфиденциальности пользовательских данных портала госуслуг. Пользователям портала и их данным не было нанесено никакого ущерба, данные и компьютеры пользователей не пострадали», — сказал представитель ведомства.

В Минкомсвязи заверили, что потенциальная угроза была незначительной, так как на сайте действуют многочисленные защитные механизмы. Сообщается, что «повторное появление угрозы полностью исключено».