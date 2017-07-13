Против Чечни ведется целенаправленная, хорошо проплаченная информационная и идеологическая война. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил в четверг, выступая на совещании по итогам полугодия с руководством и командирами подразделений МВД по Чечне.

«Я убежден, что против Чечни и ее народа ведется целенаправленная, хорошо проплаченная информационная и идеологическая война. Мы всегда думали, что с террористами и экстремистами трудно воевать. Но как оказалось, намного легче воевать, если видишь своего врага, чем отбивать атаки тех, кто прячет истинное лицо под маской доброжелателя», — цитирует Кадырова «РИА Новости».

Глава республики подчеркнул существование двойных стандартов и заинтересованность Запада в том, чтобы чеченский народ потерял свою идентичность.

«Если во Франции кто-то выходит замуж за покойного — это нормально. А если в Чечне совершеннолетняя девушка официально выходит замуж при обоюдном согласии, то это большое преступление. Об этом сразу говорят в Европе, Совете безопасности», — сказал Кадыров.

«Им не нравится, когда мы пропагандируем здоровый образ жизни, призываем молодежь строить свою жизнь, основываясь на вере и национальных интересах. Они хотят, чтобы наш народ как можно ниже пал и никогда не поднимался», — добавил глава Чеченской Республики.