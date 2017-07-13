Сотрудница ГБУ «Жилищник района Сокол», подозреваемая в сокрытии прогула стритрейсерши Мары Багдасарян на обязательных работах, отпущена под подписку о невыезде, передает ТАСС ос ссылкой на источник в МВД.

«Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Поддельный табель учета рабочего времени изъят в качестве вещественного доказательства», — рассказали в МВД.

По данным правоохранительных органов, специалист по кадрам за вознаграждение подделала табель учета рабочего времени, внеся ложные сведения о присутствии Багдасарян на исправительных работах 9 июня. Против женщины возбудили уголовное дело о подделке документов.

Ранее Мировой суд назначил скандальной нарушительнице ПДД Маре Багдасарян наказание в виде 595 часов обязательных работ, однако девушка не явилась на работу в ГБУ «Жилищник района Сокол» без уважительных причин. После этого суд приговорил Багдасарян к шести суткам административного ареста.