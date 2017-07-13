Госдепартамент потребует у всех стран предоставлять дополнительную информацию о соискателях виз для въезда в США. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

В дипломатической депеше сказано, что все страны по требованию Вашингтона должны предоставлять «любую другую информацию о личности» соискателя визы, в том числе биометрические данные и факты из биографии. Уточняется, что гражданам стран, которые не выполнят данное требование в течение 50 дней, может быть запрещен въезд на территорию США.

Новые требования выдвинуты в рамках исполнения миграционного указа американского лидера Дональда Трампа, направленного на защиту США от террористических нападений.