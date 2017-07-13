США и Мексика договорились усилить сотрудничество в энергетической сфере. Об этом сообщили в пресс-службе президента Мексики.

Такое решение было принято по итогам визита министра энергетики США Рика Перри в Мехико.

«Минэнерго Мексики и США достигли соглашения работать по трем стратегическим направлениям, чтобы укрепить энергетическую безопасность, а также способствовать росту и интеграции наших энергетических рынков», — говорится в сообщении.

Так, две страны договорились усилить меры в обеспечении безопасности и адаптации своих энергетических систем, развивать торговлю и инвестиции в энергетике и работать над инновациями в области энергетических технологий и всех энергоресурсов, среди которых традиционные источники и «чистая энергетика».

Помимо этого, стороны усилят интеграцию энергорынков Мексики и США и продолжат сотрудничество в работе с мирным атомом, в том числе подписав соответствующий договор.