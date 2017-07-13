В Госдепартаменте США уверены, что режим прекращения огня на юго-западе Сирии может распространиться и на другие регионы республики. Об этом заявила начальник пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт.

«Мы следим за этой областью на юго-западе Сирии, где соблюдается режим прекращения огня уже четыре дня. Мы надеемся, что сможем, основываясь на этом [прогрессе], распространить его на другие части страны», — сказала Науэрт.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что в настоящий момент ведется работа над еще одним соглашением о перемирии в Сирии, однако американский лидер не уточнил ни регион, ни стран-переговорщиков. Начальник пресс-службы призналась, что такой информацией не обладает.