Показатель дефицита государственного бюджета США в июне достиг $90,233 млрд по сравнению с профицитом в $6,252 млрд того же месяца в прошлом году. Такие данные приводит министерство финансов страны.

При росте доходов на 2,8% до $338,660 млрд расходы государства подскочили на 32,7% и составили $428,894 млрд. К такому резкому повышению затрат привел перенос с 1 июля на июнь ряда выплат, в том числе военнослужащим и нуждающимся, поскольку первый день второго полугодия был нерабочим. Общая сумма перенесенных выплат составила около $39 млрд.

За девять месяцев текущего финансового года, который начался с октября, дефицит бюджета вырос на 31% и составил $523,082 млрд по сравнению с $399,161 млрд за тот же период в предшествующем году.