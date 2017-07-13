Академия телевизионных наук и искусств опубликовала в четверг список номинантов на престижную американскую премию «Эмми».

По числу номинаций в этом году лидируют фантастический сериал «Мир Дикого Запада» (Westworld) и популярная в США программа «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live).

«Мир Дикого Запада» номинирован в 22 категориях, а исполнители главных ролей в сериале Энтони Хопкинс и Эван Рэйчел поборются за звания лучших актера и актрисы.

Программа «Субботним вечером в прямом эфире», рейтинг которой в последнее время вырос благодаря пародиям на президента США, также представлена в 22 номинациях. Актер Алек Болдуин, пародирующий в эфире программы американского лидера, претендует на звание лучшего комедийного актера второго плана.

Среди лидеров по числу номинаций в этом году также сериалы «Вражда» (Feud) и «Очень страшные дела» (Stranger Things), они представлены в 18 категориях. Чуть меньше – 17 номинаций получил сериал сатирический сериал «Вице-президент» (Veep). Сериалы «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies) и «Фарго» (Fargo) получили по 16 номинаций.

Телевизионная премия «Эмми» основана в 1949 году, 17 сентября 2017 года состоится уже 69-церемония вручения премии. Символом премии является статуэтка изображающая женщину с крыльями, которая держит в руках модель атома.