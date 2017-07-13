В Париже проходит акция протеста против президента США Дональда Трампа, который прибыл во французскую столицу с визитом. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Отмечается, что демонстрация проходит на площади Республики в спокойной обстановке. В акции участвуют несколько десятков человек, в основном молодежь. На площади растянут навес, на опорах которого закреплены шары с портретом Трампа и приклеенным к ним обрезком желтой бумаги, имитирующим прическу президента.

«Его решения по климату, курс по вооружению, антииммиграционные решения, дискриминация женщин... За это Трампу в Париже не рады», — цитирует агентство одного из участников.

Люди держат в руках плакаты с перечеркнутым именем Трампа и призывами к отставке. Среди лозунгов: «сделаем планету снова великой — отправим Трампа на Марс» и «аморальный, нелегальный, некомпетентный, нелегитимный». На митинге также был замечен оркестр, исполняющий известные произведения, например итальянскую песню Bella Ciao.

Как сообщает агентство, в толпе раздают листовки, уведомляющие о проведении повторной акции 14 июня.