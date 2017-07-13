Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Иордании Абдаллой II, в ходе которых лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

Беседа состоялась по инициативе иорданской стороны.

«Обсуждена текущая ситуация в ближневосточном регионе, прежде всего в контексте общих усилий по борьбе с международным терроризмом», — говорится в сообщении пресс-службы администрации главы государства.

Кроме того, лидеры РФ и Иордании отметили значение подписанного совместно с США Меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии в дальнейшей работе по достижению режима прекращения огня и в других районах САР.

Напомним, 7 июля представители России, Иордании и США подписали в Аммане соглашения о создании зоны деэскалации в трех южных провинциях Сирии: Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду.