Сотрудники правоохранительных органов Москвы ориентированы на розыск иномарки, сбившей двух пешеходов на северо-западе столицы. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД сообщает, что наезд на пешеходов произошел вечером в четверг, 13 июля.

В розыск объявлен автомобиль Toyota, водитель после ДТП скрылся с места происшествия. Сообщается, что наезд на людей произошел на Туристской улице. Информации о состоянии пострадавших нет.