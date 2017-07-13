Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о росте авторитета республики в мировом сообществе. Об этом глава государства заявил на церемонии открытия XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

«Мы радушно принимаем участников и поклонников фестиваля, прибывших из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Это красноречиво говорит не только о его популярности, но и о возрастающем авторитете Белоруссии в сообществе наций», — подчеркнул президент.

Он отметил, что Международный фестиваль искусств служит целям укрепления мира и взаимопонимания между народами, сохранению культурного многообразия и поддержке талантов. «Искусство не знает границ, оно сближает народы, роднит души и сердца», — провозгласил белорусский лидер.

Международный фестиваль «Славянский базар» проводится в Витебске с 1992 года.