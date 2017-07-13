Зубры, пропавшие под Серпуховом Московской области, нашлись, написал в соцсети министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Об этом он сообщил в Facebook.

«Зубры нашлись!» — написал министр. Донской поблагодарил тех, кто отнесся неравнодушно к произошедшей ситуации.

«Искренне благодарю всех, кто отнесся неравнодушно к неприятной для нас ситуации, потому что звери могли реально пострадать на дороге», — написал министр.

Зубры пропали в ночь на 11 июля из Приокско-Террасного заповедника. 12 зубров сбежали после урагана, когда упавшие деревья повалили 20 м ограждения.