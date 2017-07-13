Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Евгения Савченко на пост губернатора Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба ЕР.

«Президиумом генсовета было принято решение утвердить протокол конференции Белгородского регионального отделения, в результате чего Савченко стал кандидатом на пост губернатора Белгородской области от «Единой России», — говорится в сообщении.

Выборы губернаторов пройдут 10 сентября в 16 субъектах Российской Федерации.

Евгений Савченко занимает пост губернатора Белгородской области с 1993 года.