Шахтер погиб при обрушении горных пород на шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области. По факту произошедшего была организована доследственная проверка, сообщили в региональном СУ СКР.

«13 июля 2017 года около 21 часа вечера в правоохранительные органы Североуральского городского округа поступило сообщение об обрушении горной породы на шахте. В результате инцидента, по предварительным данным, под завалом погиб один шахтер», — говорится в сообщении ведомства.

На место выехали следователь следственного отдела СКР, полиция и судебно-медицинский эксперт.

При этом в МЧС отметили, что обрушение пород не повлияло на работу шахты, эвакуация горняков не потребовалась. Причины произошедшего определит специально созданная комиссия.