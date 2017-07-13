Президент США Дональд Трамп заявил, что адвокат из РФ Наталья Весельницкая, с которой в прошлом году встречался его сын Дональд Трамп-младший, не имела отношений к российскому правительству и не представляла его интересы. Об этом он сообщил в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Он провел встречу с российским адвокатом, не адвокатом правительства [РФ], а российским адвокатом. Это была короткая встреча», — пояснил американский лидер, отметив, что никаких договоренностей между собеседниками по итогам встречи не было.

Ранее издание The New York Times сообщило о встрече сына президента США Дональда Трампа с российским адвокатом, у которой якобы есть связи с Кремлем. Юрист заявила о наличии у нее информации, компрометирующей соперницу республиканца в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон.

Сама Наталья Весельницкая утверждает, что никогда не работала на правительство России и у нее нет компромата на бывшего госсекретаря США. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают об этом адвокате.