Вашингтон разрабатывает новые санкции против небольших банков и других организаций в Китае, которые сотрудничают с КНДР. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что решение о расширении ограничительных мер может быть принято в ближайшие недели.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США намерены вводить санкции в отношении всех стран, которые ведут бизнес с КНДР.

Напомним, Северная Корея произвела очередной пуск баллистической ракеты 4 июля. По данным РФ, это была ракета средней дальности, но в Вашингтоне утверждают, что Пхеньян запустил межконтинентальную ракету. США, Франция и Великобритания заявили о необходимости новой санкционной резолюции Совбеза ООН в ответ на действия КНДР.