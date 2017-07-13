Первые законодательные инициативы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ будут сформулированы в октябре–декабре этого года. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на заседании экспертной группы комиссии 13 июля. В первую очередь сенаторы обратят внимание на определение критериев такого вмешательства, а также проведут мониторинг рисков воздействия на избирательные кампании.

Критерии вмешательства

По словам Андрея Климова, для успешной деятельности необходимо определить, что такое вмешательство во внутренние дела суверенных государств, и выработать критерии такого вмешательства.

— Если мы не начнем с разработки критериев вмешательства, то дальше мы ни по одной теме не продвинемся, так как отличить, например, информирование от вмешательства без четких критериев практически невозможно, — констатировал сенатор.

Он также отметил, что четких критериев этого определения нет нигде в мире.

— Наш предварительный анализ показывает, что в международном праве этот вопрос не урегулирован. Все повторяют как заклинание, что одно суверенное государство не должно вмешиваться во внутренние дела другого суверенного государства, и дальше — тишина, — сказал он.

Сенатор добавил, что обсуждение критериев будет проводиться совместно с представителями целого ряда ведомств — ФСБ, Службы внешней разведки, МИДа, ЦИК, Минюста, а также с судейским сообществом и правовыми аппаратами правительства и администрации президента.

Андрей Климов особо подчеркнул, что комиссия пока не заявляла о разработке каких-либо законопроектов.

— Наша комиссия собирает разного рода предложения для того, чтобы мы их обсудили на предмет законодательной перспективы. Их еще нужно анализировать. Мы в отличие от американских сенаторов сначала думаем, потом консультируемся и только потом двигаемся вперед, — уточнил парламентарий.

По его словам, возможно, некоторые инициативы законодательного характера в рамках компетенции комиссии появятся «в предварительном отчете к октябрю и годовом докладе в декабре».

— Мы не хотим и не собираемся слепо копировать американских ястребов. В основе нашей работы — положения российской Конституции, которая гарантирует гражданам РФ весь объем прав и свобод, присущих современному государству, — заключил он.

Влияние на выборы

Отдельной темой работы комиссии будет изучение возможных рисков вмешательства в предвыборные кампании со стороны иностранных государств. По словам Климова, так как «выборы и референдумы являются формами конституционного проявления народной воли, то именно здесь должна быть зона особого внимания с учетом приближающегося единого дня голосования».

— Мы намерены с сегодняшнего дня начать соответствующий мониторинг. Мы посмотрим, как пройдут региональные выборы в сентябре. Кроме того, обобщим опыт выборов в новых условиях начиная с 2013 года и начнем изучать возможные риски внешнего воздействия на предстоящие президентские выборы 2018 года, — сказал Андрей Климов.

Член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин обратил внимание сенаторов на возможность дискредитации российской избирательной системы со стороны экспертов, которые отрабатывают или отрабатывали ранее «иностранные капиталы».

— Важно этих иностранных агентов четко определить, и СФ мог бы нам помочь, дав определенные рекомендации, подзаконные акты, которыми комиссия могла бы руководствоваться в своей дальнейшей работе, — сказал член ЦИК. Позже он пояснил, что речь идет о создании базы иностранных агентов, которая может состоять из юридических и физических лиц.

Мнение экспертов

Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия» Евгений Примаков подчеркнул, что работу временной комиссии СФ не следует рассматривать как часть конфронтации с Западом, так как в России «никто не собирается строить Северную Корею». По его словам, подобная работа проводится во многих странах, в том числе в ЕС и США.

— Очень правильно, что мы пытаемся начать нормально об этом говорить и положить это на законодательную основу, — сказал «Известиям» эксперт.

Евгений Примаков уверен, что законодатели должны дать некие юридические дефиниции, что значит «иностранное вмешательство», что понимается под словом «суверенитет», чтобы не строить «догадки из художественной литературы».

В свою очередь, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов полагает, что терминологического аппарата для противодействия иностранному вмешательству в российском законодательстве достаточно.

— Действительно, тезис «иностранное вмешательство» не носит юридического характера. Не стоит здесь упираться в литературное определение, а необходимо оперировать теми юридическими терминами, которые есть в каждом конкретном случае зафиксированных фактов иностранного вмешательства, — отметил он.

Временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ была создана на пленарном заседании верхней палаты российского парламента 14 июня. По результатам работы комиссии сенаторы подготовят доклад, в котором представят итоги мониторинга законодательства и правоприменительной практики в отношении защиты политической системы РФ от иностранного вмешательства.