Генеральный директор сети гипермаркетов «Ашан» в России Олег Альхамов был назначен директором по производительности в Auchan Retail, подразделении Auchan Holding, занимающемся розничными продажами. Об этом пишет французский журнал LSA.

Альхамов, 38 лет, начал работу в российском подразделении «Ашан» в 2008 году в качестве бухгалтера, в 2013 году он стал финансовым директором компании.

В 2015 году он был назначен генеральным директором подразделения «Ашан Россия».

Французская торговая сеть Auchan была основана Жераром Мюлье в 1961.