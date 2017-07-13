Самые комфортные города России
Самым удобным для жизни среди российских городов-миллионников признали Москву. Столица набрала 73% от максимально возможного числа баллов
Второе место в рейтинге занял самый туристический город России — Санкт-Петербург
Замыкает тройку лидеров столица Татарстана — Казань
Нижний Новгород — «автомобильная столица» России, раскинувшаяся у места слияния Волги и Оки, — занял четвертое место
На пятой строчке оказался Екатеринбург, который является культурным и научным центром всего Урала
Шестое место занимает Красноярск — столица Центральной и Восточной Сибири
Крупнейший город на юге России — Ростов-на-Дону оказался седьмым в индексе комфортных городов
В десятку также попал третий по численности населения город в России — Новосибирск
Девятое место занял Воронеж, на верфях которого российские суда строились еще с петровских времен
Замыкает десятку самых комфортных городов Челябинск, промышленный центр страны, расположенный на границе Урала и Сибири