В Орле определен подрядчик благоустройства бульвара Победы. ООО «Автобан-99» начнет работы в этом году.

На первом этапе на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Сурена Шаумяна планируется оборудовать современный фонтан, заменить освещение, установить новые светильники, скамейки и урны, выполненные в едином стиле. На эти цели выделено почти 12 млн рублей, передает InfoOrel.ru.

14 июля начнутся работы в парке «Ботаника». Планируется уложить асфальт на пешеходную дорожку на центральной аллее, установить лавки и урны, а также восстановить освещение. Стоимость работ превышает 2,5 млн рублей.