Роспотребнадзор предложил отказаться от плановых проверок с 2018 года
Роспотребнадзор выступил с предложением отказаться от плановых проверок в сфере защиты прав потребителей с 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отказаться от проверок предлагается для снижения административной нагрузки на бизнес.
Надзор в сфере защиты прав потребителей охватывает практически все виды деятельности хозяйствующих субъектов. По мнению службы, подобная инициатива — одна из самых значимых в рамках административного воздействия на предпринимательство.