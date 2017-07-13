Роспотребнадзор выступил с предложением отказаться от плановых проверок в сфере защиты прав потребителей с 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отказаться от проверок предлагается для снижения административной нагрузки на бизнес.

Надзор в сфере защиты прав потребителей охватывает практически все виды деятельности хозяйствующих субъектов. По мнению службы, подобная инициатива — одна из самых значимых в рамках административного воздействия на предпринимательство.