Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» провели рейд по недавно отремонтированным дорогам в городах Новодвинск и Северодвинск Архангельской области. Ранее их отметили местные жители как требующие срочного восстановления.

Как передает News29.ru, эксперты отметили хорошее состояние трех объектов в Новодвинске. В Северодвинске до конца года запланирован ремонт на 25 участках. Сейчас подходят к завершению работы на улицах Лебедева, Кирилкина, Юбилейная, Торцева, Мира, Железнодорожная и проспекте Бутомы. В целом результат соответствует нормативам, однако на некоторых дорогах нет разметки и бордюров. Также на магистралях мало водоотводов, отмечают специалисты.

Всего на «Карту убитых дорог» в Архангельской области к настоящему времени нанесен 191 участок. В ближайшее время около 20 точек изменят цвет на зеленый — это значит, что на дорогах проведен ремонт.