Дождливое и прохладное лето в Москве может привести к депрессиям у жителей столицы. Об этом сообщила в четверг директор НИИ наркологии, доктор медицинских наук и профессор Татьяна Клименко.

«Погода в Москве дождливая и не исключено, что жители региона могут быть подвержены осенним заболеваниям, в том числе психическим, депрессии», — цитирует Клименко РИАМО.

По словам директора НИИ наркологии, людям необходимо добавить в жизнь цветовых стимуляторов: одеваться как можно ярче, женщинам рекомендуется носить крупные украшения, сменить шторы на более яркие, добавить цветов в квартирах или разбить клумбы на дачах.

Нарколог посоветовала насытить свою жизнь событиями, выходные посвятить походам в парки, театры и кино, а не стирке и готовке.

«Необходимо расширить сенсорную систему: понюхать воздух после дождя, чтобы развивать чувственную сферу», — предложила Клименко. Можно также нюхать цветы, растения.

Этим летом москвичи стали чаще обращаться в службы психологической поддержки. Специалисты косвенно связывают это с плохой погодой в столице.

Так, в июне услугами Московской службы психологической помощи воспользовались, по словам директора организации Нины Петроченко, почти 3,9 тыс. москвичей. Это на 14% больше, чем в аналогичный период 2016 года, пишут «Дни.Ру».

Напомним, синоптики обещают, что в ближайшие выходные температура ожидается выше климатической нормы. По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, жара продлится как минимум два дня.