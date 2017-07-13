Корпорация Apple зарегистрировала официальный аккаунт в российской социальной сети «ВКонтакте». Группа на данный момент закрыта, поэтому точное число подписчиков неизвестно. Однако аккаунт прошел верификацию и помечен как подлинный.

Найти аккаунт можно найти по имени странички apple. Известно, что ранее по этому адресу находилась группа, участники которой продавали привезенную из-за границы «яблочную» технику. К настоящему времени ни прежние администраторы, ни официальные представитель американской корпорации ситуацию не прокомментировали, пишет «Федеральное агентство новостей».