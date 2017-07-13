Глава МИД России Сергей Лавров выступил 13 июля в Берлине перед немецким политологическим сообществом с лекцией «Россия и ЕС в меняющемся мире» . Ажиотаж был необычайный: послушать российского министра собрались десятки политиков, экспертов, политологов и ученых.

В своем приветственном слове шеф российской дипломатии выразил готовность сотрудничать с Европой, обсуждать спорные вопросы и, в частности, ситуацию на Украине.

- Надеюсь, политическая мудрость позволит восстановить наши отношения и с Евросоюзом, и с его членами на основе добрососедства, предсказуемости и открытости, - подчеркнул министр.

Впрочем, собравшиеся доверием не прониклись, и один из первых вопросов касался якобы имевшего место вмешательства России в выборы на территории других стран .

- Наверное, времена сильно изменились в политологических кругах, - иронически посетовал Сергей Лавров на нелепость вопроса.

Министр указал, что если бы Россия была такой всемогущей и действительно влияла бы на голосование в США, то в других странах тоже «посадила бы своих людей».

Другая тема, интересовавшая собравшихся, - конфликт на Украине. И тут Сергей Лавров неожиданно сравнил ее с Йеменом.

- Примерно в то же время, когда государственный переворот на Украине произошел, произошел переворот в государстве под названием Йемен. И президент Хади оттуда бежал в Саудовскую Аравию, где он до сих пор находится, - напомнил министр. - Но в отличие от украинского случая, несмотря на то, что и тот и другой президент покинули свои столицы, про президента Йемена, бывшего, все мировое сообщество говорит: «Требуем вернуть его назад в свою страну. Требуем, чтобы он снова вернулся к выполнению обязанностей президента».

Также Сергей Лавров говорил о кризисе в Сирии и на Корейском полуострове. В данном случае министр повторил позицию России о том, что эти конфликты надо решать путем диалога, на основе резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, глава МИД напомнил, что в свое время Москва предложила кодифицировать идею о неделимости безопасности в Европе. В ответ ей сказали, как отметил Сергей Лавров, «забудьте об этом».

Когда российского министра спросили, как бы он озаглавил стихи об отношениях России и ЕС, напиши он таковые, Сергей Лавров отшутился.

- Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь.

После выступления в графике министра значилась встреча с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, однако переговоры сорвалась из-за болезни последнего.

Завершив свое выступление, Сергей Лавров отправился в МИД Германии, где он принял участие в церемонии закрытия Российско-германского Года молодежных обменов . Как рассказали в российском дипломатическом ведомстве, в рамках проекта проведено свыше двухсот мероприятий. Среди них – заседания Российско-Германского молодежного форума, Российско-Германского молодежного парламента и ряд других.

- Эстафету Года молодежных обменов принял новый совместный российско-германский проект – «перекрестный» Год регионально-муниципальных партнерств 2017-2018 гг., рассказали в МИДе.

В рамках проекта планируются мероприятия по обмену опытом в сфере ЖКХ, архитектуры и строительства, культуры, образования, спорта и туризма.