На закрытый мусорный полигон «Кучино» в Балашихе грунт могут начать завозить в круглосуточном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы после заседания рабочей группы по полигону 12 и 13 июля.

На организацию, занимающуюся рекультивацией полигона, пожаловались местные жители. Они рассказали, что предприятие не обеспечивает доставку нужного количества земли. Также сообщается, что грузовики едут полупустыми, а вместо положенных 120 в день на свалку могут приехать всего 60. Обращение в Росприроднадзор о круглосуточном завозе грунта подготовили, чтобы ускорить решение вопроса.

В рабочую группу по полигону «Кучино» входят два депутата от областного парламента: председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин и член комитета по экологии и природопользованию Александр Орлов. По поводу мусорного полигона в ходе «прямой линии» 15 июня к президенту РФ Владимиру Путину обратились жители окрестных домов микрорайона Балашихи. Президент 22 июня потребовал от властей устранить свалку в ближайшее время. Полигон закрыли на следующий день.