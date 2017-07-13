Военно-транспортный вертолет, созданный холдингом «Вертолеты России» для спецназа с учетом сирийского опыта, впервые будет продемонстрирован на МАКС-2017.

Основой новой машины стал вертолет Ми-8/17, но в нем воплощен комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую эффективность, сообщает «Лента.ру».

Максимальная скорость машины увеличилась до 280 км/ч, максимальный взлетный вес поднят до 13,5 тыс. кг, уточняется в сообщении. Воздушную машину может вести цифровой автопилот, а для полетов ночью она оснащена, в частности, FLIR-системой, прожектором с инфракрасным излучателем.