Неизвестные расстреляли 11 человек в жилом доме в муниципии Тисаюка мексиканского штата Идальго, сообщило в четверг министерство общественной безопасности штата.

В числе погибших — четверо женщин и семеро мужчин. По данным правоохранительных органов, группа вооруженных преступников совершила нападение в ночь на четверг.

При этом бандиты не нанесли повреждений находившимся в доме детям, возраст которых — от 4 до 14 лет. По словам одного несовершеннолетнего, вооруженные люди ворвались в дом и убили его родных.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.